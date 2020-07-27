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Спортивный директор «Ювентуса» провел встречу с агентами Дибалы

11:18
Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи позитивно настроен в плане продления контракта с форвардом Пауло Дибалой, сообщает Sky Sport Italia.

Паратичи заявил, что руководство «Ювентуса» регулярно разговаривает с представителями футболиста.Стороны близки к тому, чтобы заключить новое соглашение. Аргентинец получит долгосрочный контракт, по которому будет получать 12 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Дибала сыграл 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 17 голов и 14 результативных передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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