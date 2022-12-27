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Спортивный директор «Венеции» рассказал, когда Черышев вернется к тренировкам с командой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, когда российский полузащитник команды Денис Черышев вернется к полноценным тренировкам.

31-летний футболист пропустил пять матчей клуба из-за мышечной травмы. Ранее сообщалось, что полноценное возвращение в строй Черышева ожидается к 14 января.

«Денис Черышев снова приступит к занятиям с командой на ближайшей тренировке 3 января», — приводит слова Брендолина Sport24.

В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24
Денис Черышев
Футбол
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