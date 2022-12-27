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Сегодня, 08:31

Лаутаро Мартинес не планирует покидать «Интер»

Виктория Кравченко
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Агент Лаутаро Мартинес Алехандро Камано рассказал, что футболист не планирует в ближайшее трансферное окно покидать «Интер», так как предан команде и ее болельщикам.

«Победы «Интера» — самое важное для него. И он считает, что болельщики «Интера» внесли свой вклад в эту прекрасную победу сборной Аргентины в чемпионате мира», — цитирует слова агента fcinter1908.it.

В этом сезоне Мартинес провел за «Интер» 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт 25-летнего аргентинца с клубом истекает летом 2026 года.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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15
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

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Алекс Сандру

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Ювентус

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