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«Интер» готов платить Перишичу 4 миллиона евро в год по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич близок к продлению контракта с клубом. Он готов принять предложение клуба, который готов платить 33-летнему хорвату 4 миллиона евро за сезон, сообщает Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что Перишич хочет заключить контракт на два сезона с опцией продления еще на год. «Интер» предлагает договор по схеме «1+1».

Действующий контракт Перишича с «Интером» истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне футболист сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Иван Перишич
ФК Интер (Интернационале)
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2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
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 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
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 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
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 Торино 30 10 8 12 35-30 38
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 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
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 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
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 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
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Кальяри – Ювентус
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Дженоа – Лацио
 1 : 4
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
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10.04 16:00
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10.04 16:00
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 2 : 1
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Рома – Салернитана
 2 : 1
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 24
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Ювентус

 22
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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 8
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Интер

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Сампдория

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Николо Дзаньоло

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Специя

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