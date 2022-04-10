«Интер» готов платить Перишичу 4 миллиона евро в год по новому контракту

Полузащитник «Интера» Иван Перишич близок к продлению контракта с клубом. Он готов принять предложение клуба, который готов платить 33-летнему хорвату 4 миллиона евро за сезон, сообщает Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что Перишич хочет заключить контракт на два сезона с опцией продления еще на год. «Интер» предлагает договор по схеме «1+1».

Действующий контракт Перишича с «Интером» истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне футболист сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.