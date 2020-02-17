Спортивный директор «Ромы» близок к уходу из клуба

Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи вскоре может покинуть команду. Руководство клуба недовольно его работой, несмотря на то, что он только прошлым летом присоединился к команде, сообщает Corriere dello Sport.

Также руководство недовольно отношениями между функционером и игроками команды. В частности, после поражения от «Сассуоло» (2:4) Петрачи пришел в раздевалку и накричал на игроков.

Ранее 51-летний Петрачи работал спортивным директором в «Торино».