Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Спортивный директор «Ромы» близок к уходу из клуба

19:05
Теги:

Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи вскоре может покинуть команду. Руководство клуба недовольно его работой, несмотря на то, что он только прошлым летом присоединился к команде, сообщает Corriere dello Sport.

Также руководство недовольно отношениями между функционером и игроками команды. В частности, после поражения от «Сассуоло» (2:4) Петрачи пришел в раздевалку и накричал на игроков.

Ранее 51-летний Петрачи работал спортивным директором в «Торино».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир