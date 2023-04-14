Спортивный директор «Интера» встречался с агентом Роберто де Дзерби
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио провел встречу с агентом Эдуардо Црняром, который представляет интересы главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, Де Дзерби является главным кандидатом «Интера» на замену Симоне Индзаги, которого клуб может уволить в ближайшее время.
После 29 туров «Интер» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице серии А. Кроме того, «Нерадзурри» обыграли «Бенфику» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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|
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|46-20
|58
|
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|5
|8
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|53
|
4
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|
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|
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|
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|29
|10
|7
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|37
|
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|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
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|
20
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|20
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37 тур
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
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|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|27
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0
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