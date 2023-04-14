Спортивный директор «Интера» встречался с агентом Роберто де Дзерби

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио провел встречу с агентом Эдуардо Црняром, который представляет интересы главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Де Дзерби является главным кандидатом «Интера» на замену Симоне Индзаги, которого клуб может уволить в ближайшее время.

После 29 туров «Интер» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице серии А. Кроме того, «Нерадзурри» обыграли «Бенфику» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.