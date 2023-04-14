Осимхен вернулся к тренировкам с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен приступил к тренировкам с командой после повреждения.

24-летний нигерийский форвард из-за повреждения пропустил первый матч против «Милана» (0:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов и игры против «Милана» (0:4) и «Лечче» (2:1) в серии А.

В текущем сезоне в активе Осимхена 29 матчей за неаполитанцев, 25 забитых мячей и 5 голевых передач.