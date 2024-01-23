Спортдиректор «Торино» заявил, что клуб не планирует отдавать Сазонова в аренду

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что клуб не ищет варианты для защитника Сабы Сазонова.

«Не планируем отдавать Сазонова в аренду и не ищем для него никаких вариантов», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

21-летний Сазонов выступает за «Торино» с августа 2021 года. Всего за итальянский клуб он провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.