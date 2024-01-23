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Сегодня, 14:36

Спортдиректор «Торино» заявил, что клуб не планирует отдавать Сазонова в аренду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что клуб не ищет варианты для защитника Сабы Сазонова.

«Не планируем отдавать Сазонова в аренду и не ищем для него никаких вариантов», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

21-летний Сазонов выступает за «Торино» с августа 2021 года. Всего за итальянский клуб он провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-torino-ne-planiruem-otdavat-sazonova-v-arendu/
Футбол
ФК Торино
Саба Сазонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
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 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
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 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
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21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 1 : 2
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 0 : 3
14.02 21:00
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