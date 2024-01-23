«Удинезе» пожизненно запретил посещение стадиона болельщику, оскорбившему голкипера «Милана» Меньяна

«Удинезе» идентифицировал одного из болельщиков, оскорблявшего на расистской почве вратаря «Милана» Майка Меньяна, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Милан» 20 января обыграл «Удинезе» (3:2) в матче 21-го тура серии А. В первом тайме арбитр остановил матч из-за расистских выкриков в адрес Меньяна.

Согласно заявлению «Удинезе», фанат, причастный к оскорблениям 28-летнего француза, получил пожизненный запрет на посещение стадиона.