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Сегодня, 08:46

«Удинезе» пожизненно запретил посещение стадиона болельщику, оскорбившему голкипера «Милана» Меньяна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Удинезе» идентифицировал одного из болельщиков, оскорблявшего на расистской почве вратаря «Милана» Майка Меньяна, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Милан» 20 января обыграл «Удинезе» (3:2) в матче 21-го тура серии А. В первом тайме арбитр остановил матч из-за расистских выкриков в адрес Меньяна.

Согласно заявлению «Удинезе», фанат, причастный к оскорблениям 28-летнего француза, получил пожизненный запрет на посещение стадиона.

Футбол
ФК Милан
ФК Удинезе
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Индзаги отреагировал на победу «Интера» в Суперкубке Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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20.01 20:00
Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
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Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
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21.01 22:45
Лечче – Ювентус
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