Спортдиректор «Фиорентины»: «Нелегко найти сильную замену Монтелле»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал возможное увольнение главного тренера Винченцо Монтеллы.

— Нелегко найти сильную замену Монтелле, — цитирует Праде Football Italia. — Мы — клуб, к которому нужно относиться серьезно, поэтому мы не будем называть имена других тренеров.