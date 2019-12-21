Спортдиректор «Фиорентины»: «Нелегко найти сильную замену Монтелле»
13:10
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал возможное увольнение главного тренера Винченцо Монтеллы.
— Нелегко найти сильную замену Монтелле, — цитирует Праде Football Italia. — Мы — клуб, к которому нужно относиться серьезно, поэтому мы не будем называть имена других тренеров.
Мы должны принять лучшее решение для Флоренции, для «Фиорентины», для болельщиков и для нас. Понятно, что терпение фанатов имеет свои пределы.
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