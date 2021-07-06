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Спинаццола вернулся в Рим и встретился с Моуринью

19:28
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Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола, который ранее перенес операцию на колене, вернулся в Рим. Футболист провел встречу с новым главным тренером Жозе Моуринью, сообщает Sky Sport Italia.

Сегодня, 6 июля, стартует предсезонная подготовка «Ромы», но Спинаццола будет восстанавливаться после повреждения около шести месяцев.

Спинаццола был травмирован в матче 1/4 финала против Бельгии (2:1).

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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