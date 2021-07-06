Спинаццола вернулся в Рим и встретился с Моуринью
19:28
Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола, который ранее перенес операцию на колене, вернулся в Рим. Футболист провел встречу с новым главным тренером Жозе Моуринью, сообщает Sky Sport Italia.
Сегодня, 6 июля, стартует предсезонная подготовка «Ромы», но Спинаццола будет восстанавливаться после повреждения около шести месяцев.
Спинаццола был травмирован в матче 1/4 финала против Бельгии (2:1).
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