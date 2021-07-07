Симоне Индзаги объяснил переход из «Лацио» в «Интер»

Новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги объяснил, почему решил возглавить миланский клуб.

«В «Лацио» я провел 22 невероятных года. Я чувствовал себя хорошо, мне посчастливилось побеждать в качестве как игрока, так и тренера, но пришло время что-то менять. Такой момент наступает рано или поздно. Я не думал слишком долго.

Я буду вечно благодарен президенту «Лацио» Клаудио Лотито, но в жизни вам приходится принимать решения. Мне понадобилась одна ночь, и я выбрал «Интер». Лотито был первым, кому я об этом сообщил», — цитирует Индзаги Football Italia.

Симоне Индзаги был близок к продлению контракта с «Лацио», но все же оказался в «Интере».