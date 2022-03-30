Спинаццола приступит к тренировкам в общей группе «Ромы» с апреля

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола на этой неделе возобновит тренировки в общей группе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас он находится в финском городе Турку на обследовании у профессора Лемпайнена, который прооперировал его сразу после травмы.

Начиная с апреля, Спинацциола будет тренироваться вместе с общей группой игроков «Ромы», с тем, чтобы во второй половине месяца, возможно, уже вернуться на поле. Не исключено, что какое-то время он поиграет в молодежной команде «Ромы».

Напомним, прошедшим летом во время матча Евро-2020 Спинаццола получил серьезную травму ахилла, после чего ему пришлось перенести операцию.