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Сегодня, 17:47

Спинаццола приступит к тренировкам в общей группе «Ромы» с апреля

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола на этой неделе возобновит тренировки в общей группе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас он находится в финском городе Турку на обследовании у профессора Лемпайнена, который прооперировал его сразу после травмы.

Начиная с апреля, Спинацциола будет тренироваться вместе с общей группой игроков «Ромы», с тем, чтобы во второй половине месяца, возможно, уже вернуться на поле. Не исключено, что какое-то время он поиграет в молодежной команде «Ромы».

Напомним, прошедшим летом во время матча Евро-2020 Спинаццола получил серьезную травму ахилла, после чего ему пришлось перенести операцию.

Леонардо Спинаццола
ФК Рома
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Интер

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