«Специя» проведет как минимум два домашних матча серии А в Чезене из-за реконструкции стадиона
03:04
«Специя» сыграет несколько домашних матчей чемпионата Италии в Чезене, сообщает официальный сайт лиги.
Стадион «Пикко» в Специи требует реконструкции, чтобы соответствовать требованиям серии А, поэтому клуб проведет первые домашние матчи на стадионе «Дино Мануцци» в Чезене.
Ожидается, что «Специя» сможет сыграть на своем стадионе 1 ноября против «Ювентуса».
Для «Специи» этот сезон станет первым в серии А.