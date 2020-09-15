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«Специя» проведет как минимум два домашних матча серии А в Чезене из-за реконструкции стадиона

03:04
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«Специя» сыграет несколько домашних матчей чемпионата Италии в Чезене, сообщает официальный сайт лиги.

Стадион «Пикко» в Специи требует реконструкции, чтобы соответствовать требованиям серии А, поэтому клуб проведет первые домашние матчи на стадионе «Дино Мануцци» в Чезене.

Ожидается, что «Специя» сможет сыграть на своем стадионе 1 ноября против «Ювентуса».

Для «Специи» этот сезон станет первым в серии А.

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