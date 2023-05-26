Спаллетти сделал татуировку в честь чемпионства «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти набил на руке татуировку в честь чемпионства его команды в серии А.

64-летний специалист набил на предплечье эмблему «Наполи» и флаг Италии с цифрой 3 — чемпионство в этом сезоне стало для неаполитанцев третьим за всю историю команды.

Татуировки Лучано Спаллетти. Фото Соцсети

Татуировки Лучано Спаллетти. Фото Соцсети

Ранее сообщалось, что Спаллетти покинет «Наполи» после окончания сезона из-за конфликта с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Ожидается, что клуб объявит о его уходе после 38-го тура серии А.