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Сегодня, 15:11

Семин оценил возможный приход Гасперини на пост главного тренера «Наполи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил, как может сказаться на полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии возможный приход Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера «Наполи».

«Хвича чересчур большая фигура, потому что он стоит больших денег. Придя туда, тренер должен учитывать, что этот игрок имеет громадное значение для клуба. Сложно предсказать, как будет влиять Гасперини на Хвичу. Может, наоборот, все будет хорошо для него. У Хвичи будет больше физических проявлений, и от этого он станет еще больше расти», — приводит слова Семина Sport24.

В сезоне-2022/23 Кварацхелия провел за «Наполи» 41 матч, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что возглавляющий «Аталанту» Гасперини — главный кандидат на замену Лучано Спаллетти после окончания текущего сезона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-26-semin-pridya-v-napoli-gasperini-dolzhen-budet-uchityvat-chto-kvaratskheliya-imeyet-gromadnoye-znacheniye-dlya-kluba
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
Юрий Семин
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«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
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Спаллетти сделал татуировку в честь чемпионства «Наполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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Сампдория – Сассуоло
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27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
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Специя – Торино
 - : -
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Фиорентина – Рома
 - : -
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Интер – Аталанта
 - : -
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Верона – Эмполи
 - : -
28.05 16:00
Болонья – Наполи
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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

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