Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре Хвичи Кварацхелии в матче с «Аталантой» (2:0) в 26-м туре серии А.

«Кварацхелия — отличный завершитель атак, он умеет делать это качественно. Если пускаешь его в прорыв — ты труп. Он может завершать по-разному, бить низом, верхом, но каждый раз это исключительно точные и сложные для голкипера удары», — цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it.

«Наполи» остается лидером чемпионата Италии с 68 очками за 26 игр.