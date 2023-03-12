Дзаньоло забил в первом матче за «Галатасарай»
Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло отличился в первом матча за «Галатасарай». Хавбек забил в ворота «Касымпаша» (1:0) в 25-м туре чемпионата Турции.
Дзаньоло появился на поле на 46-й минуте, а спустя 11 минут открыл счет.
8 февраля стало известно, что игрок перешел в «Галатасарай».
В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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|30
|
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|6
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|10
|23-34
|28
|
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|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|
16
|Салернитана
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|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|26
|5
|9
|12
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|24
|
18
|Верона
|25
|4
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19
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|10.03
|22:45
|
Специя – Интер
|2 : 1
|11.03
|17:00
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 1
|11.03
|20:00
|
Наполи – Аталанта
|2 : 0
|11.03
|22:45
|
Болонья – Лацио
|0 : 0
|12.03
|14:30
|
Лечче – Торино
|- : -
|12.03
|17:00
|
Кремонезе – Фиорентина
|- : -
|12.03
|17:00
|
Верона – Монца
|- : -
|12.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|12.03
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|
Ювентус – Сампдория
|- : -
|13.03
|22:45
|
Милан – Салернитана
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