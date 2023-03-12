Дзаньоло забил в первом матче за «Галатасарай»

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло отличился в первом матча за «Галатасарай». Хавбек забил в ворота «Касымпаша» (1:0) в 25-м туре чемпионата Турции.

Дзаньоло появился на поле на 46-й минуте, а спустя 11 минут открыл счет.

8 февраля стало известно, что игрок перешел в «Галатасарай».

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.