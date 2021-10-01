Спаллетти признан лучшим тренером серии А в сентябре
Итальянский тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером серии А по итогам сентября.
В прошлом месяце «Наполи» выиграл четыре из четырех матчей в чемпионате Италии: над «Ювентусом» (2:1), «Удинезе» (4:0), «Сампдорией» (4:0) и «Кальяри» (2:0).
Команда Спаллетти с 18 очками лидирует в турнирной таблице серии А. Вчера, 30 сентября, «Наполи» проиграл «Спартаку» (2:3) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
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