Спаллетти признан лучшим тренером серии А в сентябре

?? #SerieATIM? COACH OF THE MONTH | SEPTEMBER 2021 ??? Luciano Spalletti



Idee, spettacolo e tanti gol ??

Un settembre di gran calcio per il @sscnapoli ??



?? https://t.co/7jmKyl1kPo#WeAreCalcio pic.twitter.com/u7FtlrRlJs