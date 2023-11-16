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Спаллетти отреагировал на увольнении Гарсии с поста главного тренера «Наполи»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на увольнение Руди Гарсии. Специалист возглавлял неаполитанцев с лета 2023 года.

«Не думаю, что есть смысл оценивать работу Руди в сравнении с моей. У каждого тренера есть своя история, надо судить его по делам. Я думаю, что Руди показал себя хорошим специалистом, но ему не предоставили время», — цитирует Спаллетти ITASportPress.

14 ноября «Наполи» объявил об отставке Руди Гарсии и назначении Маццарри новым тренером команды.

«Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии-2023/24 с 21 очком в 12 матчах.

ФК Наполи
Лучано Спаллетти
Руди Гарсия
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3
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5
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