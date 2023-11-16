Агент Лаутаро Мартинеса сообщил о старте переговоров по продлению контракта с «Интером»

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано сообщил о начале переговоров по продлению контракта игрока с клубом.

«Я уверен, что достигнутое соглашение удовлетворит обе стороны», — цитирует агента журналист Николо Скира.

По данным источника, футболист хочет добиться повышение зарплаты по новому контракту до 7,5 миллиона евро в год.