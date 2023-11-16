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Сегодня, 10:42

Агент Лаутаро Мартинеса сообщил о старте переговоров по продлению контракта с «Интером»

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано сообщил о начале переговоров по продлению контракта игрока с клубом.

«Я уверен, что достигнутое соглашение удовлетворит обе стороны», — цитирует агента журналист Николо Скира.

По данным источника, футболист хочет добиться повышение зарплаты по новому контракту до 7,5 миллиона евро в год.

В 15 матчах сезона 2023/24 Мартинес забил 14 голов и сделал два результативных паса.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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