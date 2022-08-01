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Сегодня, 08:15

Дортмундская «Боруссия» хочет подписать Симеоне из «Вероны»

Виктория Кравченко
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«Боруссия» Дортмунд интересуется форвардом «Вероны» Джованни Симеоне, пишет Marca.

По данным издания, немецкий клуб планирует приобрести сына Диего Симеоне в качестве замены Себастьену Аллеру, у которого выявили рак яичка.

В прошлом сезоне Симеоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в серии А. В его активе 17 голов в чемпионате Италии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 17 миллионов евро.

Джованни Симеоне
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Верона
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