Дортмундская «Боруссия» хочет подписать Симеоне из «Вероны»
«Боруссия» Дортмунд интересуется форвардом «Вероны» Джованни Симеоне, пишет Marca.
По данным издания, немецкий клуб планирует приобрести сына Диего Симеоне в качестве замены Себастьену Аллеру, у которого выявили рак яичка.
В прошлом сезоне Симеоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в серии А. В его активе 17 голов в чемпионате Италии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 17 миллионов евро.
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|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Лацио – Болонья
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Специя – Эмполи
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