Дортмундская «Боруссия» хочет подписать Симеоне из «Вероны»

«Боруссия» Дортмунд интересуется форвардом «Вероны» Джованни Симеоне, пишет Marca.

По данным издания, немецкий клуб планирует приобрести сына Диего Симеоне в качестве замены Себастьену Аллеру, у которого выявили рак яичка.

В прошлом сезоне Симеоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в серии А. В его активе 17 голов в чемпионате Италии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 17 миллионов евро.