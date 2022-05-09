Спаллетти останется на посту главного тренера «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Лучано Спаллетти останется на посту главного тренера «Наполи».

«Спаллетти — тренер высочайшего уровня. У него есть контракт, и я всегда говорил, что это двухлетний контракт с опцией продления на третий сезон. Спаллетти останется в клубе», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

За два тура до конца серии А «Наполи» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Неаполитанцы в 36 матчах набрал 73 очка и располагаются на третьей строчке.