Сарри провел встречу с руководством «Лацио»

Между «Лацио» и главным тренером команды Маурицио Сарри стартовали переговоры о новом контракте, сообщает Football Italia.

Специалист готов продолжить работу с римским клубом, если руководство выполнит его условие.

Сарри требует от «орлов» усиления состава грядущим летом. Маурицио хочет обновить состав команды, чтобы «побороться за трофеи в новом сезоне».

Действующий контракт 63-летнгего наставника с римским клубом истекает летом 2023 года.

В текущем розыгрыше серии А «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 62 очка после 36 матчей.