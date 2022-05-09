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Сегодня, 16:30

Сарри провел встречу с руководством «Лацио»

Главный тренер «Лацио» провел встречу с руководством клуба
Иван Шитик
Корреспондент
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Между «Лацио» и главным тренером команды Маурицио Сарри стартовали переговоры о новом контракте, сообщает Football Italia.

Специалист готов продолжить работу с римским клубом, если руководство выполнит его условие.

Сарри требует от «орлов» усиления состава грядущим летом. Маурицио хочет обновить состав команды, чтобы «побороться за трофеи в новом сезоне».

Действующий контракт 63-летнгего наставника с римским клубом истекает летом 2023 года.

В текущем розыгрыше серии А «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 62 очка после 36 матчей.

ФК Лацио
Маурицио Сарри
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2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
7
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
8
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
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 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 2 : 1
7.05 16:00
Торино – Наполи
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Сассуоло – Удинезе
 1 : 1
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 2 : 0
8.05 13:30
Специя – Аталанта
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8.05 16:00
Венеция – Болонья
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8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 1 : 1
8.05 21:45
Верона – Милан
 1 : 3
9.05 21:45
Фиорентина – Рома
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
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Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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