Спаллетти о критике Моуринью: «Соперники толпятся вокруг судьи и делают все, что хотят»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после матча 33-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:1) прокомментировал слова Жозе Моуринью. Португальский специалист после игры раскритиковал судейство.

«Нет, я не буду отвечать Моуринью. С самого первого момента, как я пришел сюда, я всегда говорил своим игрокам, чтобы они вели себя хорошо и не повышали голос. В результате, когда на нашем стадионе играют соперники, они ведут себя так, как будто они хозяева поля, толпятся вокруг судьи и делают все, что хотят», — приводит слова Спаллетти DAZN.

«Наполи» с 67 очками после 33 матчей закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, опережая «Ювентус» на четыре очка. «Рома» остается на пятом месте с 58 очками.