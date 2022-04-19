«Аталанта» — «Верона»: видеообзор матча 33-го тура серии А

«Аталанта» в матче 33-го тура чемпионата Италии на своем поле проиграла «Вероне» со счетом 1:2.

В составе бергамасков отличился Джорджио Скалвини, у гостей забил Федерико Чеккерини, а также автоголом отметился Тен Копмейнерс.

После этого матча «Аталанта» с 51 очком занимает восьмое место в турнирной таблице, «Верона» с 48 очками — на девятой строчке.