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Сегодня, 03:31

Спаллетти: «Наполи» сыграл с «Интером» достаточно хорошо, хотя во втором тайме создал не так много моментов»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).

«Нужно поддерживать качество игры на высоком уровне. Иногда у нас это получается, иногда нет. Более сильная команда будет на первом месте. Нам не удалось довести матч до победы, «Интер» сравнял, а дальше все стало сложнее. Я доволен игрой, мы выступили достаточно хорошо, хотя во втором тайме создали не так много моментов. Такие матчи — это хороший опыт, чтобы продолжать совершенствоваться и учиться», — приводит слова Спаллетти DAZN.

«Наполи» набрал 53 очка и остался на втором месте в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Интера» на один балл.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
2
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
18
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
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 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
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 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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Лацио – Болонья
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