Спаллетти: «Наполи» сыграл с «Интером» достаточно хорошо, хотя во втором тайме создал не так много моментов»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).

«Нужно поддерживать качество игры на высоком уровне. Иногда у нас это получается, иногда нет. Более сильная команда будет на первом месте. Нам не удалось довести матч до победы, «Интер» сравнял, а дальше все стало сложнее. Я доволен игрой, мы выступили достаточно хорошо, хотя во втором тайме создали не так много моментов. Такие матчи — это хороший опыт, чтобы продолжать совершенствоваться и учиться», — приводит слова Спаллетти DAZN.

«Наполи» набрал 53 очка и остался на втором месте в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Интера» на один балл.