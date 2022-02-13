Форвард «Реджины» в матче серии B забил гол со своей половины поля
«Реджина» в матче 22-го тура серии B обыграл «Кротоне» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Адриано Монтальто. При этом 33-летний итальянец забил с середины поля, перекинув вратаря гостей после перехвата.
«Реджина» с 26 очками занимает 14-е место в серии B.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
2
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|
4
|Ювентус
|24
|13
|6
|5
|36-21
|45
|
5
|Аталанта
|23
|12
|7
|4
|45-28
|43
|
6
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|
7
|Рома
|24
|12
|3
|9
|40-30
|39
|
8
|Фиорентина
|23
|11
|3
|9
|41-33
|36
|
9
|Верона
|24
|9
|6
|9
|43-40
|33
|
10
|Торино
|24
|9
|5
|10
|31-25
|32
|
11
|Эмполи
|24
|8
|6
|10
|37-47
|30
|
12
|Сассуоло
|24
|7
|8
|9
|39-42
|29
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
18
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|
20
|Салернитана
|23
|3
|3
|17
|16-55
|11
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38 тур
|12.02
|17:00
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|12.02
|20:00
|
Наполи – Интер
|1 : 1
|12.02
|22:45
|
Торино – Венеция
|1 : 2
|13.02
|14:30
|
Милан – Сампдория
|- : -
|13.02
|17:00
|
Верона – Удинезе
|- : -
|13.02
|17:00
|
Дженоа – Салернитана
|- : -
|13.02
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|- : -
|13.02
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|13.02
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|14.02
|22:45
|
Специя – Фиорентина
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4
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