Форвард «Реджины» в матче серии B забил гол со своей половины поля

«Реджина» в матче 22-го тура серии B обыграл «Кротоне» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Адриано Монтальто. При этом 33-летний итальянец забил с середины поля, перекинув вратаря гостей после перехвата. «Реджина» с 26 очками занимает 14-е место в серии B.