На должность главного тренера «Милана» претендуют Лучано Спаллетти и Стефано Пиоли, сообщает Football Italia.

По данным источника, именно эти специалисты являются основными кандидатами. Ранее сообщалось, что Марко Джампаоло будет уволен, несмотря на победу в матче с «Дженоа» (2:1).

Указано также, что рассматриваются и другие кандидатуры. В частности, это Руди Гарсия и Клаудио Раньери.

Sky Sport Italia также указывает, что возможно и возвращение Дженнаро Гаттузо, но такой вариант может воплотиться в жизнь только при больших перестановках в руководстве клуба и, в особенности, в случае ухода Паоло Мальдини.

«Милан» занимает десятое место в чемпионате Италии, имея в активе девять очков в семи матчах. 60-летний Лучано Спаллетти ранее тренировал «Зенит» и дважды выиграл с командой чемпионат России. Последним его клубом был «Интер». 53-летний Стефано Пиоли — также бывший тренер «Интера». В 2019 году он ушел из «Фиорентины» и на данный момент является безработным.

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