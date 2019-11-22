Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

СМИ сообщили подробности свадьбы Роналду и Джорджины

20:00
Теги:

СМИ узнали подробности тайного бракосочетания нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес. По информации Novella 2000, свадьбу организовал друг 34-летнего футболиста марроканский боец MMA Бадр Хари.

Мероприятие прошло в закрытом режиме из-за того, что мать Роналду Долорес Авейру находится в плохих взаимоотношениях с Джорджиной.

Ранее TMZ опроверг информацию отайной свадьбе Роналду с Джорджиной Родригес.

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

С 2010 года Роналду состоял в отношениях с российской супермоделью Ириной Шейк. В январе 2015-го пара рассталась.

Источник: Роналду тайно женился на своей возлюбленной Джорджине?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир