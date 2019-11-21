Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду все еще не женат, утверждает TMZ. Со ссылкой на источник, близкий к игроку, издание опровергает новость о его тайной свадьбе с Джорджиной Родригес.

— Он не женился, — сказал источник. Ранее о свадьбе сообщила Novella 2000.

Роналду и Родригес начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео. С 2010 года футболист состоял в отношениях с российской супермоделью Ириной Шейк. В январе 2015-го пара рассталась.

В текущем сезоне 34-летний Роналду провел 14 матчей за «Ювентус», забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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