СМИ: Симоне Индзаги - основной кандидат на пост главного тренера "Ювентуса"

Новым главным тренером "Ювентуса" может стать Симоне Индзаги, сообщают итальянские СМИ. Ранее стало известно, что по окончании сезона команду покинет Массимилиано Аллегри.

По информации Sport Mediaset, La Stampa и Corriere dello Sport, представители "Юве" общались с Индзаги по поводу возможной работы. У специалиста контракт с "Лацио" до 2020 года, однако ранее заявил, что его работу с командой "принимают как должное". Football Italia указывает, что именно он является главным кандидатом на замену Аллегри

Среди других претендентов ранее назывались Антонио Конте, Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") и Маурицио Сарри ("Челси"). Конте, скорее всего, возглавит "Интер", а Гвардьола ранее заявил, что останется в "Сити".

Под руководством Аллегри "Ювентус" в нынешнем сезоне стал чемпионом Италии.

Все о чемпионате Италии - здесь.