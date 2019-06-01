СМИ: Сарри прибыл в Италию для подписания контракта с "Ювентусом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прибыл в Италию. Как сообщает Football Italia, 60-летний специалист был замечен в миланском отеле, который "бьянконери" часто используют в качестве базы для переговоров.

Ранее Sky Sport Italia сообщил, что "Челси" согласился отпустить Сарри в "Ювентус". Тренер решил вернуться в Италию как по профессиональным, так и по личным причинам: он считает, что клуб не оказал ему достаточной поддержки, когда фанаты и СМИ критиковали его.

Сарри может подписать двухлетний контракт с "Ювентусом" с опцией продления еще на один год. Зарплата итальянца составит 6 миллионов евро за сезон.

Напомним, Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. Под его руководством "синие" заняли третье место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы.

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