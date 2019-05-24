СМИ: "Рома" предложила Дзаньоло 2 миллиона евро в год

"Рома" намерена удержать в команде полузащитника Николо Дзаньоло. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, римский клуб предложил 19-летнему итальянцу зарплату в размере 2 миллионов евро в год плюс бонусы, а также контракт, рассчитанный до 2024 года.

Дзаньоло хочет зарабатывать 2,5 миллиона евро. Его текущая зарплата составляет 300 тысяч евро за сезон. На игрока претендуют "Ювентус" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Дзаньоло провел 36 матчей за "Рому", забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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