СМИ: Конте может вернуться в "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона. Как утверждает Corriere Dello Sport, "бьянконери" рассматривают кандидатуру Антонио Конте в качестве замены 51-летнему специалисту.

Сообщается, что 49-летний Конте заинтересован в возвращении в "Ювентус". Он возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год. Под руководством итальянца "бьянконери" трижды выигрывали чемпионат Италии.

Последним местом работы Конте был "Челси", с которым он одержал победу в чемпионате Англии, а также выиграл Кубок этой страны.

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