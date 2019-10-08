СМИ: Гвидолин может возглавить «Дженоа»

«Дженоа» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов стал Франческо Гвидолин, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом 63-летнего специалиста был «Суонси», который он покинул в 2016 году. Также он работал с «Монако», «Палермо», «Пармой», «Болоньей» и многими другими итальянскими клубами. В 2005 году он уже возглавлял «Дженоа».

Ранее появилась информация, что на пост тренера «грифонов» претендует Дженнаро Гаттузо.

В текущем чемпионате Италии «Дженоа» с 5 очками после 7 туров занимает предпоследнее место в таблице.