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СМИ: Гвидолин может возглавить «Дженоа»

17:25
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«Дженоа» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов стал Франческо Гвидолин, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом 63-летнего специалиста был «Суонси», который он покинул в 2016 году. Также он работал с «Монако», «Палермо», «Пармой», «Болоньей» и многими другими итальянскими клубами. В 2005 году он уже возглавлял «Дженоа».

Ранее появилась информация, что на пост тренера «грифонов» претендует Дженнаро Гаттузо.

В текущем чемпионате Италии «Дженоа» с 5 очками после 7 туров занимает предпоследнее место в таблице.

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