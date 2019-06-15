СМИ: Бекхэм предложил Икарди перейти в MLS

Нападающий "Интера" Мауро Икарди получил предложение владельца "Интера Майами" из MLS Дэвида Бекхэма, информирует Football Italia.

Бывший футболист предложил аргентинцу перейти в клуб к дебютному футбольному сезону MLS в 2020 году.

Ранее сообщалось, что "Интер" больше не нуждается в услугах 26-летнего аргентинского нападающего. Решение было принято главным тренером Антонио Конте и руководством клуба.

Сам Икарди не хочет уходить и намерен остаться в клубе до 2021 года, чтобы впоследствии стать свободным агентом. "Интер" угрожает оставить форварда без игровой практики, когда подпишет нападающих. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро. Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

В сезоне 2018/19 Икарди провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

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