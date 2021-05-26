Скончался чемпион Европы 1968 года Тарчизио Бурньич

Чемпион Европы по футболу 1968 года в составе сборной Италии Тарчизио Бурньич скончался в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба «Интера».

В качестве футболиста Бурньич выступал за «Удинезе», «Ювентус», «Палермо», «Интер» и «Наполи». Он является пятикратным чемпионом Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка, а также обладателем Кубка Италии и чемпионом Европы. Также Бурньич является серебряным призером чемпионата мира 1970 года.

Ciao Tarcisio, sarai sempre la nostra «Roccia»



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По окончании карьеры футболиста Бурньич работал во многих итальянских клубах, в том числе в «Ливорно», «Болоньи», «Дженоа» и «Фодже». Последним местом работы специалиста была «Пескара», которую он покинул в 2001 году.