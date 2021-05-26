AS: Конте покинет «Интер» и может возглавить «Реал»
10:25
Главный тренер «Интера» Антонио Конте покинет свой пост, сообщает AS.
По информации источника, 51-летний итальянский специалист уйдет из клуба из-за финансовых проблем «нерадзурри». Сообщается, что Конте является претендентом на место главного тренера «Реала» в случае, если из «Королевского клуба» уйдет Зинедин Зидан.
23 мая сообщалось, что Конте намерен покинуть «Интер» из-за несогласия с трансферной политикой клуба. Под руководством специалиста «нерадзурри» стали чемпионами Италии впервые за 11 лет.
Дополнительная информация:
https://en.as.com/en/2021/05/26/football/1622011941_885800.html
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