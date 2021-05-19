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Симоне Индзаги извинился перед братом после вылета «Беневенто» в серию B

07:27
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Торино» (0:0).

После этой игры туринцы сохранили прописку в серии A, «Беневенто», который возглавляет Филиппо Индзаги, вылетел в серию B.

«Я разочарован за своего брата, но мы выложились на полную, и я думаю, что это хорошее отражение итальянского футбола. Приятно было видеть, как две команды борются до последней 95-й минуты. Это был очень долгий и очень сложный сезон, у нас практически было их два, так как мы играли каждые три дня. Нас ждет последний матч, и мы снова выложимся на полную», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После этого матча «Лацио» с 68 очками занимает шестое место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Европы. «Торино» с 36 очками — на 17-й строчке.

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