Иммобиле обвинил президента «Торино» в клевете

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле после ничьей с «Торино» (0:0) выступил с яростным заявлением в адрес президента туринского клуба Урбано Каиро. В этой встрече форвард не реализовал пенальти, попав в штангу. Очка хватило туринцам, чтобы сохранить прописку в серии А.

«Все знают, кто такой Чиро Иммобиле. На поле и, прежде всего, вне его. Я могу принять критику в адрес игрока, но не серьезные, клеветнические оскорбления в адрес того, кем я являюсь. Прежде всего, если они исходят от футбольных директоров. В конце вечерней игры президент «Торино» Урбано Каиро подошел ко мне у входа в раздевалку «Лацио» и начал оскорблять меня, словесно нападая на меня и обвиняя в том, что я играю с налитыми кровью глазами, и в других вещах, касающихся первой игры. Он зашел так далеко, что предположил, что я играл с положительным тестом на Covid-19.

Я никогда не перестану благодарить президента Каиро за то, что он дал мне возможность заявить о себе в «Торино» как игроке, но я не могу оставить это без внимания, поскольку этот инцидент выходит за рамки футбольной сферы.

Все знают, кто такой Чиро Иммобиле: игрок, но, прежде всего, человек, который уважает правила и принципы честной игры. Я не могу терпеть оскорбления и обвинения, порочащие мою личность без уважительной причины", — написал Иммобиле в Instagram.