«Аталанта» не получала предложений по Миранчуку от других клубов

Валерио Джуффрида, посредник трансфера полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука из «Локомотива», прокомментировал информацию о возможном интересе других клубов.

«На самом деле ко мне никто не обращался. Мне кажется, следующий год будет определяющим. Он должен будет делать то, ради чего его купили. Не думаю, что его продадут или даже отдадут в аренду», — сказал Джуффрида в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

Миранчук выступает за «Аталанту» с лета 2020 года. В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.