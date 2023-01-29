Главный тренер «Интер» Симоне Индзаги прокомментировал победный матч команды в 20-м туре серии А против «Кремонезе» (2:1).

«Этот результат не спасает нас, но мне понравилась игра, реакция на пропущенный мяч. Я боялся, что их гол расстроит игроков, но он, наоборот, обозлил их. Доволен тем, как команда проявила характер и одержала победу», — цитирует слова наставника «Интера» fcinter1908.it.

«Интер» набрал 40 очков и пока поднялся на второе место в турнирной таблице. «Кремонезе» остается на последней строчке: команда до сих пор не одержала ни одной победы в сезоне (8 очков).

Матч «Интера» с «Миланом» состоится 5 февраля. Начало — в 22.45 мск.