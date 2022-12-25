Защитник «Интера» Д`Амброзио может продолжить карьеру в «Монце»

Защитник «Интера» Данило Д`Амброзио может продолжить карьеру в «Монце», сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, 34-летний итальянец хочет остаться в нынешнем клубе, но его контракт действует до конца июня 2023 года, а переговоры о новом соглашении пока не продвинулись. В случае, если футболист станет свободным агентом следующим летом, «Монца» намерена сделать ему предложение.

Д`Амброзио играет за «Интер» с января 2014 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.