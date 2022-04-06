Шомуродов рассказал, обиделся ли на Моуринью после публичной критики, и рассказал, хочет ли остаться в «Роме»
Узбекский форвард «Ромы» Элдор Шомуродов в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, обиделся ли на Жозе Моуринью после публичной критики со стороны последнего из-за неудачной игры в матче с «Ромой» (3:4), и рассказал, хочет ли остаться в «Роме», где большей частью пребывает в роли запасного.
— «Рома» тебя купила в два с половиной раза дороже, чем сезоном ранее «Дженоа». Предложение из Рима было единственным? А то ведь говорили еще о «Ювентусе», других командах.
— Мы выбирали, и «Рома» оказалась самым хорошим вариантом из всех. Я был уверен, что здесь заиграю.
— Уверенность не поколебалась?
— Нет. Если все буду делать правильно, то все получится.
— Как ты сам переживаешь непростую ситуацию в своей клубной карьере? Хочешь ли остаться в «Роме» в следующем сезоне, если принципиально ничего не изменится? А то в итальянской прессе публиковались твои цитаты, которыми вроде как остались недовольны в Риме.
— То, что я сказал в смешанной зоне в сборной на узбекском, потом неправильно перевели на итальянский. Ни о каком желании уйти из «Ромы» я не говорил. Хочу остаться и доказать, чего стою. Просто ни один игрок не может быть доволен, редко выходя на поле. Я переживаю, но переживаю нормально. У всех футболистов бывают такие периоды. Здесь главное — терпение и работа. И тогда все будет хорошо. Знал, что будет сложно, — но жду от себя большего.
— У тебя не возникло ощущения, что Моуринью поставил на тебе крест?
— Вообще нет. Так же работаем, как и раньше.
— Тэмми Абрахама брали из «Челси» за 40 миллионов евро, в разы дороже тебя. Ты понимал, что в основном тебе придется выходить на замену?
— Понимал. Но когда я переходил в «Рому», Абрахама еще не было. Мы с ним в хороших отношениях. И я вообще по всей карьере спокойно отношусь к необходимости выходить на замену.
— После поражения от «Ювентуса», когда вы вели 3:1 и проиграли 3:4, он персонально покритиковал тебя. Насколько болезненно ты к этому отнесся?
— Так получилось, что как раз после моего выхода на замену все пошло не так. Перед третьим, кажется, голом я ошибся. Так что никакой обиды на его слова не было. Есть только желание порадовать болельщиков. Они у «Ромы» просто потрясающие. На стадионе в каждой игре сумасшедшая атмосфера. И за его пределами часто узнают. Даже если накидываешь капюшон.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|31
|20
|7
|4
|56-29
|67
|
2
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
3
|Интер
|30
|18
|9
|3
|63-24
|63
|
4
|Ювентус
|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|
5
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
6
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|
7
|Аталанта
|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|
8
|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
|Верона
|31
|12
|9
|10
|56-47
|45
|
10
|Сассуоло
|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|
11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|31
|2
|16
|13
|23-48
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|- : -
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|25
|1
|5