Шомуродов рассказал, обиделся ли на Моуринью после публичной критики, и рассказал, хочет ли остаться в «Роме»

Узбекский форвард «Ромы» Элдор Шомуродов в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, обиделся ли на Жозе Моуринью после публичной критики со стороны последнего из-за неудачной игры в матче с «Ромой» (3:4), и рассказал, хочет ли остаться в «Роме», где большей частью пребывает в роли запасного.

— «Рома» тебя купила в два с половиной раза дороже, чем сезоном ранее «Дженоа». Предложение из Рима было единственным? А то ведь говорили еще о «Ювентусе», других командах.

— Мы выбирали, и «Рома» оказалась самым хорошим вариантом из всех. Я был уверен, что здесь заиграю.

— Уверенность не поколебалась?

— Нет. Если все буду делать правильно, то все получится.

— Как ты сам переживаешь непростую ситуацию в своей клубной карьере? Хочешь ли остаться в «Роме» в следующем сезоне, если принципиально ничего не изменится? А то в итальянской прессе публиковались твои цитаты, которыми вроде как остались недовольны в Риме.

— То, что я сказал в смешанной зоне в сборной на узбекском, потом неправильно перевели на итальянский. Ни о каком желании уйти из «Ромы» я не говорил. Хочу остаться и доказать, чего стою. Просто ни один игрок не может быть доволен, редко выходя на поле. Я переживаю, но переживаю нормально. У всех футболистов бывают такие периоды. Здесь главное — терпение и работа. И тогда все будет хорошо. Знал, что будет сложно, — но жду от себя большего.

— У тебя не возникло ощущения, что Моуринью поставил на тебе крест?

— Вообще нет. Так же работаем, как и раньше.

— Тэмми Абрахама брали из «Челси» за 40 миллионов евро, в разы дороже тебя. Ты понимал, что в основном тебе придется выходить на замену?

— Понимал. Но когда я переходил в «Рому», Абрахама еще не было. Мы с ним в хороших отношениях. И я вообще по всей карьере спокойно отношусь к необходимости выходить на замену.

— После поражения от «Ювентуса», когда вы вели 3:1 и проиграли 3:4, он персонально покритиковал тебя. Насколько болезненно ты к этому отнесся?

— Так получилось, что как раз после моего выхода на замену все пошло не так. Перед третьим, кажется, голом я ошибся. Так что никакой обиды на его слова не было. Есть только желание порадовать болельщиков. Они у «Ромы» просто потрясающие. На стадионе в каждой игре сумасшедшая атмосфера. И за его пределами часто узнают. Даже если накидываешь капюшон.