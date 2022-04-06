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Шомуродов рассказал, обиделся ли на Моуринью после публичной критики, и рассказал, хочет ли остаться в «Роме»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Узбекский форвард «Ромы» Элдор Шомуродов в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, обиделся ли на Жозе Моуринью после публичной критики со стороны последнего из-за неудачной игры в матче с «Ромой» (3:4), и рассказал, хочет ли остаться в «Роме», где большей частью пребывает в роли запасного.

— «Рома» тебя купила в два с половиной раза дороже, чем сезоном ранее «Дженоа». Предложение из Рима было единственным? А то ведь говорили еще о «Ювентусе», других командах.

— Мы выбирали, и «Рома» оказалась самым хорошим вариантом из всех. Я был уверен, что здесь заиграю.

— Уверенность не поколебалась?

— Нет. Если все буду делать правильно, то все получится.

— Как ты сам переживаешь непростую ситуацию в своей клубной карьере? Хочешь ли остаться в «Роме» в следующем сезоне, если принципиально ничего не изменится? А то в итальянской прессе публиковались твои цитаты, которыми вроде как остались недовольны в Риме.

— То, что я сказал в смешанной зоне в сборной на узбекском, потом неправильно перевели на итальянский. Ни о каком желании уйти из «Ромы» я не говорил. Хочу остаться и доказать, чего стою. Просто ни один игрок не может быть доволен, редко выходя на поле. Я переживаю, но переживаю нормально. У всех футболистов бывают такие периоды. Здесь главное — терпение и работа. И тогда все будет хорошо. Знал, что будет сложно, — но жду от себя большего.

— У тебя не возникло ощущения, что Моуринью поставил на тебе крест?

— Вообще нет. Так же работаем, как и раньше.

— Тэмми Абрахама брали из «Челси» за 40 миллионов евро, в разы дороже тебя. Ты понимал, что в основном тебе придется выходить на замену?

— Понимал. Но когда я переходил в «Рому», Абрахама еще не было. Мы с ним в хороших отношениях. И я вообще по всей карьере спокойно отношусь к необходимости выходить на замену.

— После поражения от «Ювентуса», когда вы вели 3:1 и проиграли 3:4, он персонально покритиковал тебя. Насколько болезненно ты к этому отнесся?

— Так получилось, что как раз после моего выхода на замену все пошло не так. Перед третьим, кажется, голом я ошибся. Так что никакой обиды на его слова не было. Есть только желание порадовать болельщиков. Они у «Ромы» просто потрясающие. На стадионе в каждой игре сумасшедшая атмосфера. И за его пределами часто узнают. Даже если накидываешь капюшон.

Элдор Шомуродов. «В Ростове Карпин много говорил про правильное питание. В Италии мне это очень пригодилось». Большое интервью с Элдором Шомуродовым

Элдор Шомуродов
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 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
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 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
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 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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 - : -
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