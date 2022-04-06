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Сегодня, 11:15

«Лацио» не станет выкупать Кабрала у лиссабонского «Спортинга»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лацио» не будет выкупать нападающего Жоване Кабрала у лиссабонского «Спортинга», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 23-летний футболист из Кабо-Верде вернется в португальскую команду по окончании сезона.

«Лацио» арендовал Кабрала у «Спортинга» в конце января с опцией выкупа. Форвард принял участие в 2 матчах римлян и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Лацио
ФК Спортинг (Лиссабон)
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 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
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 Рома 31 16 6 9 51-35 54
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 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
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 Специя 31 9 5 17 32-54 32
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 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
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 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
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 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
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Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
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Чиро Иммобиле

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 25 1 5
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