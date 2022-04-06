«Лацио» не станет выкупать Кабрала у лиссабонского «Спортинга»

«Лацио» не будет выкупать нападающего Жоване Кабрала у лиссабонского «Спортинга», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 23-летний футболист из Кабо-Верде вернется в португальскую команду по окончании сезона.

«Лацио» арендовал Кабрала у «Спортинга» в конце января с опцией выкупа. Форвард принял участие в 2 матчах римлян и не отличился результативными действиями.