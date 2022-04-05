«Интер» готов предложить Хандановичу однолетний контракт

«Интер» предложил голкиперу Самиру Хандановичу однолетний контракт, сообщает Tuttosport. Сам футболист хотел бы контракт на два года.

По данным источника, стороны ведут переговоры. Скорее всего, оклад 37-летнего голкипера уменьшится. Сейчас зарплата Хандановича — 4 миллиона евро за сезон. «Интер» готов предложить футболисту лишь однолетнее соглашение.