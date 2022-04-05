«Интер» готов предложить Хандановичу однолетний контракт
«Интер» предложил голкиперу Самиру Хандановичу однолетний контракт, сообщает Tuttosport. Сам футболист хотел бы контракт на два года.
По данным источника, стороны ведут переговоры. Скорее всего, оклад 37-летнего голкипера уменьшится. Сейчас зарплата Хандановича — 4 миллиона евро за сезон. «Интер» готов предложить футболисту лишь однолетнее соглашение.
Ханданович выступает за «Интер» с июля 2012 года. В сезоне-2021/22 он пропустил 30 голов в 38 матчах, отыграв 17 встреч на ноль. Контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|31
|20
|7
|4
|56-29
|67
|
2
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
3
|Интер
|30
|18
|9
|3
|63-24
|63
|
4
|Ювентус
|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|
5
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
6
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|
7
|Аталанта
|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|
8
|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
|Верона
|31
|12
|9
|10
|56-47
|45
|
10
|Сассуоло
|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|
11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|31
|2
|16
|13
|23-48
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|- : -
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|25
|1
|5
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