Шомуродов признан лучшим игроком «Дженоа» в матче с «Сассуоло»

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport признало нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова лучшим игроком команды в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:2).

Бывший форвард «Ростова» отличился на 64-й минуте. Ему ассистировал Паоло Гильоне.

Шомуродов перешел в «Дженоа» в 2020 году за 7,5 миллиона евро. 25-летний игрок сборной Узбекистана провел за итальянскую команду 11 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.