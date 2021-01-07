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Шомуродов признан лучшим игроком «Дженоа» в матче с «Сассуоло»

11:54
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Итальянское издание La Gazzetta dello Sport признало нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова лучшим игроком команды в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:2).

Бывший форвард «Ростова» отличился на 64-й минуте. Ему ассистировал Паоло Гильоне.

Шомуродов перешел в «Дженоа» в 2020 году за 7,5 миллиона евро. 25-летний игрок сборной Узбекистана провел за итальянскую команду 11 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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