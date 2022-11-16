Шомурдов находится в сфере интересов «Монцы», «Сампдории» и «Торино»

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть римский клуб в зимнее трансферное окно, пишет инсайдер Николо Скира.

27-летний узбекский футболист не входит в планы главного тренера «волков» Жозе Моуринью.

На футболиста претендует несколько клубов серии А: «Монца», «Сампдория» и «Торино».

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 7 матчах команды, провел на поле в сумме 85 минут и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.