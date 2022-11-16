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Сегодня, 22:00

В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернется в расположение клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алексей Миранчук (слева).
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Торино» рассказали «СЭ», когда российский полузащитник Алексей Миранчук вернется в расположение клуба после паузы на матчи сборных.

«Миранчук хотел вернуться домой. Не знаю точно, какого числа он туда поедет. Но Алексей вернется в расположение клуба через две недели», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Торино».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В сезоне-2022/23 27-летний россиянин забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 9 матчах за команду из Турина.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
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Торино – Верона
 - : -
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 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Марко Арнаутович

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Интер

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Лацио

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Хвича Кварацхелия

Наполи

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 13 1 1
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