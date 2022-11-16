В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернется в расположение клуба

В пресс-службе «Торино» рассказали «СЭ», когда российский полузащитник Алексей Миранчук вернется в расположение клуба после паузы на матчи сборных.

«Миранчук хотел вернуться домой. Не знаю точно, какого числа он туда поедет. Но Алексей вернется в расположение клуба через две недели», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Торино».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В сезоне-2022/23 27-летний россиянин забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 9 матчах за команду из Турина.